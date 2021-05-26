В Узловой сотрудницу ломбарда осудили за присвоение кассы

Узловский городской суд вынес приговор 32-летней местной жительнице. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, женщин признана виновной в присвоении, совершенном с использованием своего служебного положения.

В суде установлено, что 24 сентября 2019 года осужденная, будучи заведующей ломбардом, присвоила 186 тысяч рублей, лежавших в кассе. С учетом позиции гособвинителя, суд приговорил её к штрафу на сумму 190 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.