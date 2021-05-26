Президент назначил Александра Грицаенко прокурором Тульской области

Александр Грицаенко - слева

Владимир Путин подписал Указ о назначении Александра Грицаенко прокурором Тульской области. Он будет занимать этот пост ближайшие пять лет. Ранее кандидатура Грицаенко была согласована с Совфедом.

Александр Грицаенко родился в 1979 году Калининграде. В 2001 году окончил Калининградский государственный университет, в том же году поступил на должность следователя прокуратуры по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях Калининградской области.

В 2008 году был назначен прокурором Полесского района, затем – Светлогорским межрайонным прокурором. В 2013 году стал заместителем прокурора Калиниградской области.

Роман Прасков, ранее занимавший пост прокурора Тульской области в начале текущего года был переведен в Ростовскую область.