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Президент назначил Александра Грицаенко прокурором Тульской области
Александр Грицаенко - слева

Президент назначил Александра Грицаенко прокурором Тульской области

Ранее его кандидатура была одобрена сенаторами Совета Федерации.

Владимир Путин подписал Указ о назначении Александра Грицаенко прокурором Тульской области. Он будет занимать этот пост ближайшие пять лет. Ранее кандидатура Грицаенко была согласована с Совфедом.

Александр Грицаенко родился в 1979 году Калининграде. В 2001 году окончил Калининградский государственный университет, в том же году поступил на должность следователя прокуратуры по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях Калининградской области.

В 2008 году был назначен прокурором Полесского района, затем –  Светлогорским межрайонным прокурором. В 2013 году стал заместителем прокурора Калиниградской области. 

Роман Прасков, ранее занимавший пост прокурора Тульской области в начале текущего года был переведен в Ростовскую область. 

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