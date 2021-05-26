новости
новости
Регистрация
В 2021 году 40 тысяч жителей Тульской области получат качественную питьевую воду

В 2021 году 40 тысяч жителей Тульской области получат качественную питьевую воду

В рамках федерального проекта «Чистая вода»: в регионе построят 5 новых объектов.

В Тульской области реализуется федеральный проект «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Работа по обеспечению жителей качественной питьевой водой находится на личном контроле у Алексея Дюмина.

Губернатор отметил необходимость продолжить обновление коммунального хозяйства крупных и малых городов, а также привлекать частные инвестиции в модернизацию теплосетей, водоканалов, очистных сооружений.

В 2021 году в регионе идет строительство 5 объектов. Общий объем финансирования – более 469,4 млн рублей. В этом году будут построены:

  • станция обезжелезивания в с. Алешня,
  • станция очистки воды в п. Грицовский Веневского района,
  • артезианские скважины и системы очистки для водоснабжения потребителей мкр. Южный в Кимовске,
  • артезианская скважина и резервуар чистой воды для водоснабжения мкр. Центральный в Донском.

В следующем году в мкр. Северо-Задонск в Донском завершится строительство станции водоподготовки.

Благодаря этому более 39 тысяч жителей региона получат качественную питьевую воду. По словам министра ЖКХ Олега Дючкова, в рамках программы «Чистая вода Тульской области» уже начались строительно-монтажные работы на 32 объектах в 9 муниципалитетах.

Чтобы не допустить аварий на сетях водоснабжения, дополнительно будет заменена запорная арматура на 16 объектах в Веневском, Воловском, Кимовском и Узловском районах, а также в Алексине и Донском. Работы завершатся к началу отопительного сезона.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
вчера, в 20:39 0
Другие статьи по темам
Событие
проект Чистая водаводоснабжениепитьевая водаартезианская скважина
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Искусствовед Мария Мороз расскажет тулякам об искусстве XX века
Искусствовед Мария Мороз расскажет тулякам об искусстве XX века
В Узловой сотрудницу ломбарда осудили за присвоение кассы
В Узловой сотрудницу ломбарда осудили за присвоение кассы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.