В 2021 году 40 тысяч жителей Тульской области получат качественную питьевую воду

В Тульской области реализуется федеральный проект «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Работа по обеспечению жителей качественной питьевой водой находится на личном контроле у Алексея Дюмина.

Губернатор отметил необходимость продолжить обновление коммунального хозяйства крупных и малых городов, а также привлекать частные инвестиции в модернизацию теплосетей, водоканалов, очистных сооружений.

В 2021 году в регионе идет строительство 5 объектов. Общий объем финансирования – более 469,4 млн рублей. В этом году будут построены:

станция обезжелезивания в с. Алешня,

станция очистки воды в п. Грицовский Веневского района,

артезианские скважины и системы очистки для водоснабжения потребителей мкр. Южный в Кимовске,

артезианская скважина и резервуар чистой воды для водоснабжения мкр. Центральный в Донском.

В следующем году в мкр. Северо-Задонск в Донском завершится строительство станции водоподготовки.

Благодаря этому более 39 тысяч жителей региона получат качественную питьевую воду. По словам министра ЖКХ Олега Дючкова, в рамках программы «Чистая вода Тульской области» уже начались строительно-монтажные работы на 32 объектах в 9 муниципалитетах.

Чтобы не допустить аварий на сетях водоснабжения, дополнительно будет заменена запорная арматура на 16 объектах в Веневском, Воловском, Кимовском и Узловском районах, а также в Алексине и Донском. Работы завершатся к началу отопительного сезона.