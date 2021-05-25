Вакцинация от COVID-19 и хронические заболевания: что нужно знать тулякам

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тематический прямой эфир пройдёт в социальной сети «ВКонтакте» в среду, 26 мая.

В официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи». Он будет посвящён вакцинации от коронавируса пациентов с хроническими заболеваниями.

26 мая, в 12.00, на вопросы жителей региона будет отвечать главный врач Суворовской центральной районной больницы, доцент кафедры «Анестезиология-реаниматология» Медицинского института ТулГУ, кандидат медицинских наук Алексей Никифоров.