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Вакцинация от COVID-19 и хронические заболевания: что нужно знать тулякам
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Вакцинация от COVID-19 и хронические заболевания: что нужно знать тулякам

Тематический прямой эфир пройдёт в социальной сети «ВКонтакте» в среду, 26 мая.

В официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи». Он будет посвящён вакцинации от коронавируса пациентов с хроническими заболеваниями.

26 мая, в 12.00, на вопросы жителей региона будет отвечать главный врач Суворовской центральной районной больницы, доцент кафедры «Анестезиология-реаниматология» Медицинского института ТулГУ, кандидат медицинских наук Алексей Никифоров.

Вопросы жители могут задать в личных сообщениях группы или в комментариях во время эфира.

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