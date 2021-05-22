Безработный туляк угнал «Газель» и наполовину ее разобрал

В Туле полицейские установили подозреваемого в угоне, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратился 45-летний местный житель. Мужчина заявил, что от его дома, расположенного на улице Санаторной, угнали «Газель» 2003 года выпуска.

Сотрудники полиции довольно быстро вычислили угонщика. Им оказался безработный 25-летний ранее судимый местный житель, который успел наполовину разобрать транспортное средство.

В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.