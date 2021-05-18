Под Тулой на М2 автоледи на Mercedes-Benz сбила мужчину

Пешеход вышел на проезжую часть и попал под колеса машины.

Вчера, 17 мая, в Ленинском районе на 165-м км автодороги М-2 произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 23.00 48-летняя женщина – водитель автомобиля Mercedes-Benz GLC250 совершила наезд на 29-летнего пешехода, в момент происшествия находившегося на проезжей части. В результате аварии пешеход получил различные травмы и был госпитализирован.