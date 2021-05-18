Под Тулой на М2 автоледи на Mercedes-Benz сбила мужчину
Пешеход вышел на проезжую часть и попал под колеса машины.
Вчера, 17 мая, в Ленинском районе на 165-м км автодороги М-2 произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.
В 23.00 48-летняя женщина – водитель автомобиля Mercedes-Benz GLC250 совершила наезд на 29-летнего пешехода, в момент происшествия находившегося на проезжей части. В результате аварии пешеход получил различные травмы и был госпитализирован.
Другие статьи по темам
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова
вчера, в 17:59, 46 9708 -6
Поворот налево с крайней правой полосы: туляков удивила новая организация движения на ул. Оборонной
16 мая, в 17:08, 228 8996 23
На ул. Ложевой в Туле загорелась квартира
15 мая, в 15:47, 17 7941 3
Корреспондент Myslo нашел в лесу останки женщины
вчера, в 14:10, 110 7581 22