В Туле пройдет региональная благотворительная акция «Белый цветок»
29 мая на Казанской набережной состоится благотворительная акция «Белый цветок». Мероприятие пройдет в регионе в пятый раз.
«Белый цветок» объединяет людей в добрых делах, помогает сообща оказать помощь тяжело больным детям-инвалидам.
В рамках акции гостей ждут концерт, благотворительная ярмарка, мастер-классы и развлекательные мероприятия. Будут работать десятки площадок: спортивных, танцевальных, анимационных, театральных. Кроме того, интерактивные площадки для посетителей организовали региональные управления УМВД и МЧС.
Все желающие смогут поиграть с волейболистками команды «Тулица», футболистами Академии «Арсенал» или попробовать забить гол вратарю Академии хоккея им.
Все собранные в ходе акции средства будут направлены на оказание помощи тяжело больным детям, в частности на приобретение нескольких вертикализаторов.
Это техническое средство реабилитации является профилактикой негативных последствий после длительного пребывания сидя и лежа, способствует мобильности детей-инвалидов, имеющих двигательные нарушения, и поможет изменить их качество жизни.
Организаторы мероприятия: уполномоченный по правам ребенка в Тульской области, благотворительный фонд «Сова», Ассоциация благотворителей «Белый цветок» при поддержке правительства Тульской области и Тульской митрополии.
Начало мероприятия в 14.00.