В Туле пройдет региональная благотворительная акция «Белый цветок»

«Белый цветок» объединяет людей в добрых делах, помогает сообща оказать помощь тяжело больным детям-инвалидам.

В рамках акции гостей ждут концерт, благотворительная ярмарка, мастер-классы и развлекательные мероприятия. Будут работать десятки площадок: спортивных, танцевальных, анимационных, театральных. Кроме того, интерактивные площадки для посетителей организовали региональные управления УМВД и МЧС.

Все желающие смогут поиграть с волейболистками команды «Тулица», футболистами Академии «Арсенал» или попробовать забить гол вратарю Академии хоккея им. Б. П. Михайлова .

Все собранные в ходе акции средства будут направлены на оказание помощи тяжело больным детям, в частности на приобретение нескольких вертикализаторов.

Это техническое средство реабилитации является профилактикой негативных последствий после длительного пребывания сидя и лежа, способствует мобильности детей-инвалидов, имеющих двигательные нарушения, и поможет изменить их качество жизни.

Организаторы мероприятия: уполномоченный по правам ребенка в Тульской области, благотворительный фонд «Сова», Ассоциация благотворителей «Белый цветок» при поддержке правительства Тульской области и Тульской митрополии.

Начало мероприятия в 14.00.