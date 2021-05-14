Пианист-виртуоз Денис Мацуев наградил тульских музыкантов

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле подвели итоги программы поддержки одаренных детей в рамках фестиваля «Денис Мацуев представляет…».

В Тульской областной филармонии российский пианист-виртуоз, Народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ Денис Мацуев огласил результаты прослушиваний на соискание стипендии Межрегионального Благотворительного фонда «Новые имена» имени И. Н. Вороновой.

Пяти юным тулякам-победителям он вручил путевки в XXIX Международную Летнюю творческую школу, которая пройдет летом в Суздале. Семь молодых талантов стали стипендиатами фонда «Новые имена».

По инициативе Алексея Дюмина в регионе идет системная поддержка одаренных детей. От его имени выдающегося музыканта и зрителей приветствовала министр культуры Татьяна Рыбкина. Она зачитала приветственный адрес губернатора:

«Спасибо Вам за личное участие в раскрытии музыкальных способностей нашей молодежи, за огромный труд по поиску и поддержке юных дарований. Уверен, что, выступая на этом фестивале, молодые исполнители поразят зрителей своим мастерством, подарят им встречу с настоящим искусством».

Фестиваль завершился концертом. Денис Мацуев выступил с победительницей телевизионного конкурса «Синяя птица», балалаечницей Анастасией Тюриной, заслуженным артистом России, лауреатом Премии Правительства России в области культуры Андреем Ивановым (контрабас), солисткой Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова, лауреатом международных конкурсов Екатериной Мочаловой (домра) и Тульским филармоническим симфоническим оркестром под управлением Владислава Лаврика.