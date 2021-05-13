К 1 сентября в микрорайоне «Времена года» на Восточном обводе откроется новая школа

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Здание уже построено, все необходимые инженерные коммуникации проведены.

В микрорайоне «Времена года» в рамках национального проекта «Образование» возводят школу на 600 мест.

В данный момент здание построено, все необходимые инженерные коммуникации проведены. Продолжается внутренняя отделка помещений, установка светильников, сантехнического оборудования. При благоприятных погодных условиях на предстоящей неделе подрядчик планирует приступить к работам по благоустройству территории.



Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, всё оборудование для оснащения школы, включая мебель, закуплено в полном объеме.



Планируется, что с 1 сентября в школе начнется учебный процесс.