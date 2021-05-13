«Накажи автохама»: и снова о богах парковки
Продолжаем публиковать материалы наших читателей.
Предлагаем вашему вниманию очередную подборку «парковщиков», присланных читателями в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама».
«Шатск, ул. Садовая, 14. Администрации поселка, похоже, плевать на ситуацию. 2 мая 2021 года, 14.33», – сообщил автор снимка, который уже не в первый раз присылает фото с данного адреса.
«Так паркуются на ул. Пузакова, 25. Дата и время указаны на снимке», – сообщил автор фото.
«Тула, ул. Пролетарская, 30-а. Тротуарная дорожка и рядом коммуникации на три дома. Снято 6 мая 2021 года в 8.30», – уточнила читательница Myslo.
«И газон, и тротуар сразу. И так постоянно паркуются каждый день. Ул. Вильямса, 36. Снято 5 мая 2021 года в 17.10», – рассказал автор снимка.
«Тула, ул. Макаренко, 2. Стоят полусферы и паркуются машины, несмотря на то, что во время пожара здесь не смог проехать спецтранспорт», – сообщила автор снимка.
«Ул. Бондаренко, 27. Был с коляской и ребенком, попросил его отъехать, но был послан. Снято 6 мая 2021 года в 19.05», – возмущен автор фото.
«Венев, микрорайон Южный, 11, 4-й подъезд. Дата и время съемки 03.05.2021, 16.50. Осталось только в подъезд загнать!» – пишет автор снимка.
Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.
Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp принимаются круглосуточно.
Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.