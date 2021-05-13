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«Накажи автохама»: и снова о богах парковки

«Накажи автохама»: и снова о богах парковки

Продолжаем публиковать материалы наших читателей.

Предлагаем вашему вниманию очередную подборку «парковщиков», присланных читателями в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама».

«Шатск, ул. Садовая, 14. Администрации поселка, похоже, плевать на ситуацию. 2 мая 2021 года, 14.33», – сообщил автор снимка, который уже не в первый раз присылает фото с данного адреса.   

 
 
 
 
 
«Город Ясногорск, ул. Заводская, 16. 3 мая, 13.32», – сообщил наш читатель.
 

 

 

«Так паркуются на ул. Пузакова, 25. Дата и время указаны на снимке», – сообщил автор фото.

 

 

 

«Тула, ул. Пролетарская, 30-а. Тротуарная дорожка и рядом коммуникации на три дома. Снято 6 мая 2021 года в 8.30», – уточнила читательница Myslo.

 

 

 

«И газон, и тротуар сразу. И так постоянно паркуются каждый день. Ул. Вильямса, 36. Снято 5 мая 2021 года в 17.10», – рассказал автор снимка.

 

 

 

«Тула, ул. Макаренко, 2. Стоят полусферы и паркуются машины, несмотря на то, что во время пожара здесь не смог проехать спецтранспорт», – сообщила автор снимка.  

 

 

«Ул. Бондаренко, 27. Был с коляской и ребенком, попросил его отъехать, но был послан. Снято 6 мая 2021 года в 19.05», – возмущен автор фото.

 

 

 

«Венев, микрорайон Южный, 11, 4-й подъезд. Дата и время съемки 03.05.2021, 16.50. Осталось только в подъезд загнать!» – пишет автор снимка.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.  
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Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
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Автор: Сергей Стариков
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