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В Туле прошел турнир для участников проекта «Шахматы в школах»

В Туле прошел турнир для участников проекта «Шахматы в школах»

Соревновались ученики 1-2 классов школ Тульской области.

В Тульской шахматной гостиной завершился турнир для учащихся 1−2 классов общеобразовательных учреждений, принимающих участие в проекте «Шахматы в школах».

Всего на старт вышло 11 команд из Тулы, Новомосковска и Киреевска. В составе каждой было по четыре человека (обязательное условие: одна из участниц — девочка) не старше 2012 г. р.
 
Соревнования проходили в 7 туров с контролем времени 15 минут плюс 10 секунд добавления за ход каждому участнику до конца партии.
 

Первое место заняла команда МБОУ «Центр образования — гимназия № 11 имени Александра и Олега Трояновских». Юные шахматисты не проиграли ни одной командной встречи и только дважды сыграли вничью. В составе команды играли Анастасия Бондарева, Андрей Филатов, Никита Ларин и Злата Володичева.

Второе место у МБОУ «Центр образования №1» г. Новомосковска, которые проиграли свою единственную встречу гимназии № 11. Состав команды — Аркадий Нагорнов, Алиса Евдокимова, Андрей Слесарев и Анна Перистова.

Третье место поделили сразу три команды, но по дополнительным показателям в призовую тройку попала команда МБОУ «Центр образования №58 — Поколение будущего». Состав — Артур Арутюнян, Кирилл Андреев, Артур Литвинов, Софья Чуева.

Команда-победительница соревнований отправится на итоговое мероприятие «Дебют», которое пройдет с 31 мая по 4 июня в с. Ольгинка Туапсинкого района за счет организаторов проекта. Четырем участникам команды, а также тренеру — представителю от школы — будут полностью оплачены дорога, проживание и питание на время соревнований.

Организатором проекта «Шахматы в школах» является благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко при поддержке Федерации шахмат России. На территории региона реализацией проекта занимается Тульская шахматная гостиная.
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