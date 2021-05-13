Кимовчанин, не плативший ребенку алименты, отправится в колонию-поселение

Мужчина лишится свободы на полгода. Он задолжал 49 тысяч рублей.

В Кимовске местный житель признан виновным в неуплате алиментов на содержание ребенка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что мужчина, являясь дееспособным, не выплачивал средства на содержание ребенка, которые должен был выплачивать по решению суда. С 1 декабря прошлого года по 28 марта года нынешнего он накопил долг в 49 тысяч рублей.

Решением суда ему назначено наказание в виде шести месяцев колонии-поселения.