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Кимовчанин, не плативший ребенку алименты, отправится в колонию-поселение

Кимовчанин, не плативший ребенку алименты, отправится в колонию-поселение

Мужчина лишится свободы на полгода. Он задолжал 49 тысяч рублей.

В Кимовске местный житель признан виновным в неуплате алиментов на содержание ребенка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
 
Судом установлено, что мужчина, являясь дееспособным, не выплачивал средства на содержание ребенка, которые должен был выплачивать по решению суда. С 1 декабря прошлого года по 28 марта года нынешнего он накопил долг в 49 тысяч рублей.
 
Решением суда ему назначено наказание в виде шести месяцев колонии-поселения.  
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