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Руководитель тульского следственного комитета обнародовал декларацию о доходах

Руководитель тульского следственного комитета обнародовал декларацию о доходах

Владимир Усов задекларировал доход за 2020 год в размере 3 111 603 рубля.

В собственности у Владимира Усова ничего нет. В пользовании — квартира площадью 84,70 кв. м. Супруга главного тульского следователя заработала за год 708 282 рубля. У нее в общей долевой собственности с двумя несовершеннолетними детьми есть квартира (76,40 кв. м), дом (343,00 кв. м), в пользовании: земельный участок (992 кв. м) и квартира (84,70 кв. м). Ей также принадлежит легковой автомобиль «Фольксваген Поло».

Также о доходах отчитался заместитель руководителя СУ СК РФ по Тульской области Дмитрий Больбух.

В 2020 году он заработал 2 877 574,75 руб. В собственности у него квартира площадью 72,10 кв. м, земельный участок (2080 кв. м), в общей долевой собственности с женой и ребенком — квартира площадью 62,90 кв. м. В пользовании — квартира (51 кв. м).

Супруга Дмитрия Больбуха задекларировала годовой доход в 584 319 рублей. В пользовании у нее три квартиры (51, 63 и 72 кв. м).

Сюжет: Декларации -2020
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Автор: Юлия Королева
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