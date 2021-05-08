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Массовое ДТП под Тулой: фура «собрала» три припаркованные машины
Фото Александра Волкова.

Массовое ДТП под Тулой: фура «собрала» три припаркованные машины

Из-за этого на выезде из Тулы в сторону Калуги образовалась серьезная пробка.

Авария произошла около полудня на Калужском шоссе в районе поселка Иншинский. По словам очевидцев, фура ехала по перекрестку с круговым движением, неожиданно пересекла полосу для встречного движения, сбила ограничительные столбики у магазина и протаранила ГАЗель и еще две машины.

По поведению водителя большегруза очевидцы предположили, что он пьян.

В ДТП никто не пострадал. Точные обстоятельства сейчас на месте выясняют сотрудники Госавтоинспекции. 

Из-за ДТП на выезде из Тулы образовалась 2-километровая пробка (протяженность участка с затрудненным движением актуальна на момент публикации). 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:34 +6
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