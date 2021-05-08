Житель Новомосковска перевел на «защищенный счет» мошенника более 3 млн рублей

Полиция региона в очередной раз напоминает о случаях мошенничества и просит граждан быть бдительными. Если поступают звонки от неизвестных с сообщениями об угрозе деньгам, хранящимся на банковском счете, нужно помнить – это мошенничество.

Только злоумышленники могут по телефону требовать сообщить реквизиты банковских карт или осуществить транзакции.

В Новомосковске жертвой такого мошенничества стал 55-летний мужчина. Ему позвонил неизвестный, представившийся работником несуществующей организации «Всероссийский союз банков». Собеседник рассказал о выявленной угрозе его сбережениям и предложил перевести деньги на защищенный счет.

В дальнейшем, созваниваясь на протяжении нескольких дней, злоумышленник под разными предлогами убедил мужчину взять еще и кредиты и перевести полученные денежные средства на различные счета. В качестве аргументов о необходимости таких действий назывались блокировка попыток несанкционированного доступа к сбережениям, недопущение оформления кредитов посторонними лицами, содействие в изобличении мошенников и другие.

Лишь после того, как житель Новомосковска перевел на счета мошенников 1 миллион 127 тысяч рублей личных сбережений и 2 миллиона рублей кредитных средств, так и не получив возможности распоряжаться деньгами, находящимися якобы на защищенных счетах, он осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

В отделе МВД России по Новомосковску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Полицейские ведут работу по розыску злоумышленников.