В Туле суд начнет рассматривать уголовное дело в отношении бывшего министра Артура Контрабаева

Центральный районный суд Тулы начнет рассматривать уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета по инновациям и информатизации Тульской области Артура Контрабаева и бизнесмена Алексея Черноусова.

Как ранее писал «Коммерсантъ», по версии следствия, вместо новой региональной информационной системы здравоохранения (РИСЗ) Тульская область получила систему, которая была создана 15 лет назад, а Черноусов и Контрабаев похитили выделенные на создание и внедрение 68 млн рублей.

Сообщается, что победитель первоначального тендера на создание и внедрение РИСЗ области не смог выполнить необходимые условия. Повторный конкурс выиграло столичное ООО «Смарт Дельта Системс», которое со своими дочерними предприятиями уже около 20 лет создает системы управления и соответствующее ПО для медучреждений. Гендиректором и совладельцем компании, услугами которой пользуются более 3 тысяч различных клиник, является Алексей Черноусов.

По версии следствия, он еще в 2012 году вступил в сговор с Артуром Контрабаевым и «неустановленными сообщниками» для хищения средств, обеспечив победу в конкурсе с помощью участия подконтрольных ему фирм. После этого в медицинских учреждениях области был развернут модуль «Электронная регистратура» системы «Инфоклиника», запатентованный еще в 2005 году. Владелец патента — «Смарт Дельта Системс», директором-соучредителем которой является Алексей Черноусов.