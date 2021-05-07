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В Туле суд начнет рассматривать уголовное дело в отношении бывшего министра Артура Контрабаева

В Туле суд начнет рассматривать уголовное дело в отношении бывшего министра Артура Контрабаева

Предварительное слушание назначено на 11 мая.

Центральный районный суд Тулы начнет рассматривать уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета по инновациям и информатизации Тульской области Артура Контрабаева и бизнесмена Алексея Черноусова.

Экс-чиновнику вменяют растрату вверенных ему бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а бизнесмену — в пособничестве преступлению.
 
Как ранее писал «Коммерсантъ», по версии следствия, вместо новой региональной информационной системы здравоохранения (РИСЗ) Тульская область получила систему, которая была создана 15 лет назад, а Черноусов и Контрабаев похитили выделенные на создание и внедрение 68 млн рублей.
 
Сообщается, что победитель первоначального тендера на создание и внедрение РИСЗ области не смог выполнить необходимые условия. Повторный конкурс выиграло столичное ООО «Смарт Дельта Системс», которое со своими дочерними предприятиями уже около 20 лет создает системы управления и соответствующее ПО для медучреждений. Гендиректором и совладельцем компании, услугами которой пользуются более 3 тысяч различных клиник, является Алексей Черноусов.
 
По версии следствия, он еще в 2012 году вступил в сговор с Артуром Контрабаевым и «неустановленными сообщниками» для хищения средств, обеспечив победу в конкурсе с помощью участия подконтрольных ему фирм. После этого в медицинских учреждениях области был развернут модуль «Электронная регистратура» системы «Инфоклиника», запатентованный еще в 2005 году. Владелец патента — «Смарт Дельта Системс», директором-соучредителем которой является Алексей Черноусов.
 
– В 2013-2015 годах на создание и сопровождение РИСЗ «Смарт Дельта Системс» получила из бюджета области более 68,3 млн руб. В СКР посчитали, что внедренная в Туле система не соответствует характеристикам, а под выделенные деньги ООО поставило свой старый продукт, не передав администрации области исключительные права на систему. Ее принимали совместно минздрав и мининформатизации, и претензий к ним не возникло, — сообщал «Ъ».
 
Предварительное слушание дела назначено на 11 мая.
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