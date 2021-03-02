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Дело бывшего министра Тульской области Артура Контрабаева скоро передадут в Генпрокуратуру

Дело бывшего министра Тульской области Артура Контрабаева скоро передадут в Генпрокуратуру

Он и второй обвиняемый почти дочитали 140 томов своего дела.

По информации «Коммерсанта», бизнесмен Алексей Черноусов, обвиняемый в махинациях при создании и внедрении в Тульской области региональной информационной системы здравоохранения (РИСЗ), переведен из СИЗО под домашний арест. Не последнюю роль в этом сыграло то, что следствие по этому уголовному делу закончено.
 
Черноусов и основной фигурант — бывший министр Тульской области Артур Контрабаев, уже почти полностью ознакомились со 140 томами уголовного дела. Последнее скоро будет направлено в Генеральную прокуратуру.
 
По версии следствия, вместо новой РИСЗ область получила систему, которая была создана 15 лет назад, а Черноусов и Контрабаев похитили выделенные на создание и внедрение 68 млн рублей. Экс-министру вменяют растрату вверенных ему бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а бизнесмена — в пособничестве преступлению.
 
Следователи считают, что в 2012 году фигуранты и неустановленные сообщники вступили в сговор. Черноусов обеспечил победу в тендере с помощью подконтрольных ему фирм,
Победитель первоначального тендера на создание и внедрение РИСЗ области не смог выполнить его условия.
Повторный конкурс выиграло столичное ООО «Смарт Дельта Системс», которое со своими дочерними предприятиями уже около 20 лет создает системы управления и соответствующее ПО для медучреждений. Гендиректором и совладельцем компании, услугами которой пользуются более 3 тыс. различных клиник, является Алексей Черноусов.
 
По версии следствия, он еще в 2012 году вступил в сговор с Артуром Контрабаевым и «неустановленными сообщниками» для хищения средств, обеспечив победу в конкурсе с помощью участия подконтрольных ему фирм. После этого в медицинских учреждениях области был развернут модуль «Электронная регистратура» системы «Инфоклиника», запатентованный еще в 2005 году. Владелец патента — «Смарт Дельта Системс», директором соучредителем которой является Алексей Черноусов.
 
«В 2013—2015 годах на создание и сопровождение РИСЗ Смарт Дельта Системс» получила из бюджета области более 68,3 млн руб. В СКР посчитали, что внедренная в Туле система не соответствует характеристикам, а под выделенные деньги ООО поставило свой старый продукт, не передав администрации области исключительные права на систему. Ее принимали совместно минздрав и мининформатизации, и претензий к ним не возникло», — сообщает «Ъ».
 
И Контрабаев и Черноусов категорически отрицают свою вину.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:50 +6
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