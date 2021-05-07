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В Белевском районе Тульской области перевели на постоянный сетевой газ Вечный огонь

В Белевском районе Тульской области перевели на постоянный сетевой газ Вечный огонь

Частица огня была доставлена к мемориалу на боевой машине «Катюша».

Сегодня состоялась торжественная церемония зажжения Вечного огня на Кургане Бессмертия, расположенного на территории муниципального образования Белёвский район, п. Сестрики.

В мероприятии приняли участие руководители газовых компаний региона, депутаты Государственной и областной Думы, руководители правоохранительных органов Тульской области, представители администрации Белевского района и Белева, поисковых отрядов, школьники, труженики тыла и вдовы ветеранов Великой Отечественной войны.

Частица огня была доставлена на боевой машине «Катюша», которая двигалась в составе автоколонны от Вечного огня в Сквере Памяти г. Белева, где в 2014 году специалисты компании «Газпром газораспределение Тула» построили мемориал «Вечный огонь».

С начала 2021 года специалисты компании «Газпром газораспределение Тула» провели работы по газификации Вечного огня на Кургане Бессмертия: установили шкафной распределительный пункт, проложили газопровод протяженностью 807 м к Вечному огню. При прокладке газопровода использовался метод горизонтально-наклонного бурения для прохождения под лесополосой.

Мероприятия реализованы в рамках Всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной Группой «Газпром межрегионгаз».

Почетное право зажечь Вечный огонь было предоставлено Юлии Павловне Внуковой, которая принимала участие в создании Кургана Бессмертия в 1967 году, и молодым бойцам поискового отряда «Белевский рубеж» Надежде Никитиной и Максиму Тинькову.

- Мы гордимся тем, что помогли осуществить мечту тысячи белевцев, чьи предки проявили беспримерный героизм в борьбе с фашизмом. Сегодня зажегся Вечный огонь — символ нашей памяти о подвиге жителей Белева и Белевского района, где шли ожесточенные бои с конца 1941 года по июль 1943-го, — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тула» Николай Воробьев.

 

АО «Газпром газораспределение Тула» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Основное направление деятельности компании АО «Газпром газораспределение Тула» — бесперебойное и безаварийное газоснабжение жителей Тульской области, социально значимых объектов, крупных промышленных и торговых предприятий.

Ежегодная Всероссийская акция «Священный долг. Вечная память» проводится группой «Газпром межрегионгаз» с 2015 года. В рамках акции газораспределительные организации группы в канун Дня Победы проводят в регионах присутствия техническое обслуживание газового оборудования мемориалов с Вечным огнем. Также выполняются работы по реконструкции систем газоснабжения, газификации и переводу мемориальных комплексов с временного газобаллонного газоснабжения на постоянное — сетевое.

Курган Бессмертия создан 21 октября 1967 года. Насыпан трудящимися г. Белева и Белевского района в память о героях Великой Отечественной войны и защитниках белевской земли. В основании Кургана захоронены останки неизвестного солдата. В мае 2002 года произведено первое перезахоронение останков воинов, погибших при освобождении г. Белева и Белевского района, обнаруженных поисковыми отрядами. На сегодняшний день захоронены останки 930 воинов, 60 из которых опознаны.

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:25
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