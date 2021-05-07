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В Тульской области усилится ветер до 17 м/с

В Тульской области усилится ветер до 17 м/с

Будьте внимательны и осторожны!

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 8 мая в регионе местами ожидается усиление юго-восточного ветра. Порывы могут достигать 12-17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности. 

При порывистом ветре:

  • машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного – 112.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:22 0
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