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Безработная жительница Щекино украла кошелек у невнимательной женщины

Безработная жительница Щекино украла кошелек у невнимательной женщины

Ущерб от кражи составил 22 000 рублей.

В Щекино полицейские установили подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
 
К стражам порядка с заявлением обратилась 55-летняя женщина. Она сообщила, что у нее украли кошелек, который она на минуту оставила без присмотра. Ущерб от кражи составил 22 000 рублей.
 
Полицейские внимательно изучили записи камер видеонаблюдения и смогли вычислить подозреваемую в краже. Ею оказалась безработная ранее судимая 44-летняя местная жительница.
 
В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка.
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