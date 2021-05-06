Безработная жительница Щекино украла кошелек у невнимательной женщины

В Щекино полицейские установили подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

К стражам порядка с заявлением обратилась 55-летняя женщина. Она сообщила, что у нее украли кошелек, который она на минуту оставила без присмотра. Ущерб от кражи составил 22 000 рублей.

Полицейские внимательно изучили записи камер видеонаблюдения и смогли вычислить подозреваемую в краже. Ею оказалась безработная ранее судимая 44-летняя местная жительница.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка.