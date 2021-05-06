Бюджет Тульской области 2021-2023 гг.: увеличены расходы на ЖКХ

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Алексей Дюмин подписал закон «О внесении изменений в Закон Тульской области «О бюджете Тульской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Доходы бюджета области на 2021 год увеличены на 4,2 млрд рублей (с 90,8 млрд рублей до 95,0 млрд рублей), или на 4,6%, на 2022 год уменьшены на 0,2 млрд рублей (с 90,7 млрд рублей до 90,5 млрд рублей), или на 0,2%, на 2023 год увеличены на 0,5 млрд рублей (с 94,8 млрд рублей до 95,3 млрд рублей), или на 0,5%.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Тульской области на 2021 год увеличены на 0,2 млрд рублей, на 2022 год уменьшены на 9,8 млн рублей, на 2023 год уменьшены на 21,7 млн рублей.

Безвозмездные поступления на 2021 год в целом увеличены на 4,0 млрд рублей (с 23,1 млрд рублей до 27,1 млрд рублей), или на 17,2% к ранее утвержденным объемам, на 2022 год уменьшены на 0,2 млрд рублей (с 17,8 млрд рублей до 17,6 млрд рублей), или на 1,3% к ранее утвержденным объемам, на 2023 год увеличены на 0,5 млрд рублей (с 17,5 млрд рублей до 18,0 млрд рублей), или на 3,1% к ранее утвержденным объемам. Безвозмездные поступления увеличены в основном за счет средств федерального бюджета и поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Расходы бюджета области на 2021 год увеличены с 96,4 млрд рублей до 101,8 млрд рублей, или на 5,8%, на 2022 год уменьшены на 0,2 млрд рублей (с 93,1 млрд рублей до 92,9 млрд рублей), или на 0,2%, на 2023 год увеличены на 0,5 млрд рублей (с 97,8 млрд рублей до 98,3 млрд рублей), или на 0,5%.

Увеличены расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2021 году на 2,8 млрд рублей, в том числе:

150,0 млн рублей на предоставление субсидий Фонду капитального ремонта Тульской области на возмещение части затрат на выполнение работ, предусмотренных краткосрочным планом на 2020-2022 годы, по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

2 237,0 млн рублей на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

226,2 млн рублей на предоставление трансфертов бюджету муниципального образования Киреевский район на обеспечение жилищных прав граждан, переселяемых из жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории п. Бородинский Киреевского района Тульской области;

42,3 млн рублей на предоставление трансфертов местным бюджетам на мероприятия по оплате стоимости дополнительной площади и оплату превышения стоимости одного квадратного метра общей площади приобретаемых жилых помещений;

11,0 млн рублей на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;

100,9 млн рублей на коммунальное хозяйство.

Объем расходов бюджета Тульской области на реализацию государственных программ на 2021 год увеличен на 4,7 млрд рублей и составил 96,3 млрд рублей, на 2022 год уменьшен на 0,3 млрд рублей и составил 87,5 млрд рублей, на 2023 год увеличен на 0,5 млрд рублей и составил 91,4 млрд рублей.

Дефицит бюджета области в 2021 году увеличился на 1,3 млрд рублей и составил 6,9 млрд рублей, в 2022 году увеличился на 9,8 млн рублей и составил 2,4 млрд рублей, в 2023 году увеличился на 21,7 млн рублей и составил 3,0 млрд рублей.