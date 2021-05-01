В Туле полицейские задержали школьника, который воровал в супермаркете

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Накануне в полицию обратился сотрудник службы безопасности одного из супермаркетов на ул. Кирова в Туле. Мужчина заявил, что неизвестный человек похитил продукты из торгового зала.

На место направили следственно-оперативную группу полиции. При просмотре записи камер видеонаблюдения стражи порядка установили личность похитителя.

«Им оказался 16-летний учащийся 8 класса одной из тульских школ. Подросток задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.