Тульские парки открывают сезон: перформансы, концерты, велопарад и многое другое

Фото: tulskieparki.ru

1 Мая — это приход летнего тепла, солнечных деньков и беззаботного отдыха на природе. В этот день парки открывают новый сезон.

«Для первых посетителей готовят горячий приём: яркие перформансы, зажигательные концерты, велопарад, показательные выступления, мастер — классы, фестивали спортивного мастерства и многое другое», — сообщает пресс-служба тульских парков.

Кроме того, начали работать аттракционы и летние кафе. Тема мероприятия в 2021 году — Движение на здоровый образ жизни. Приходите!