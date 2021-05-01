Тульские парки открывают сезон: перформансы, концерты, велопарад и многое другое
Начали работать аттракционы и летние кафе.
1 мая 2021 года
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Центральный парк
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Главная сцена
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13.00−20.00
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Праздничный концерт
в программе
шоу мыльных пузырей Ольги Колпаковой,
народный цыганский коллектив,
вокальные группы,
дуэт Евгения и Ольги Поляковых,
фольклорный ансамбль, Кавер-группа Пряник Band
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Фонтанная
площадь
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13.00−20.00
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Выставка — ярмарка тульских мастеров
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14.00
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Показательные выступления и спортивно — развлекательная программа «Скейтпарк»
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14.00−17.00
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Развивающие мастер — классы
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Шоу восковых — ручек
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Интерактивная работа
«Зеркальные люди» и «Цветочные мимы»
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«Дворовые игры»
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Ротонда
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15.00
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Квартет «ЛЕГЕНДА»
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16.00
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Театрально — концертный центр «Эрмитаж». Струнный ансамбль «El Classic»
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Центральная аллея
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14.00−17.00
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Развлекательный проект «Аллея чудес»
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14.00
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Культурное пространство «Арт — стена»
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17.00
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Шоу Барабанщиков
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Большой круг
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13.00
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Фестиваль ZUMBA
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Детский городок
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14.00−18.00
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Развлекательно- познавательная программа
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14.00
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Бесплатный аквагрим для детей
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15.00
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ШароШоуБалун
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16.00
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Детскотека
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14.00−17.00
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Диско-медведи
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Площадь у здания администрации
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15.00 — 15.30
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Открытие велосезона
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Площадка у экзотариума
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14.00−15.00
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игры и конкурсы про экзотических питомцев. много призов и подарков .
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Комсомольский парк /Пролетарский парк
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Эстрада
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13.00−18.00
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Праздничный концерт
в программе: шоу мыльных пузырей Ольги Колпаковой, народный цыганский коллектив, вокальные группы и исполнители, фольклорный ансамбль, кавер группа
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Центральная аллея
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15.00−17.00
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Мимы
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Детский городок
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15.00−17.00
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Аллея чудес