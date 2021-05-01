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Тульские парки открывают сезон: перформансы, концерты, велопарад и многое другое
Фото: tulskieparki.ru

Тульские парки открывают сезон: перформансы, концерты, велопарад и многое другое

Начали работать аттракционы и летние кафе.

1 Мая — это приход летнего тепла, солнечных деньков и беззаботного отдыха на природе. В этот день парки открывают новый сезон.
 
«Для первых посетителей готовят горячий приём: яркие перформансы, зажигательные концерты, велопарад, показательные выступления, мастер — классы, фестивали спортивного мастерства и многое другое», — сообщает пресс-служба тульских парков.
 
Кроме того, начали работать аттракционы и летние кафе. Тема мероприятия в 2021 году — Движение на здоровый образ жизни. Приходите!
 

1 мая 2021 года

Центральный парк

Главная сцена

13.00−20.00

Праздничный концерт

в программе

шоу мыльных пузырей Ольги Колпаковой,

народный цыганский коллектив,

вокальные группы,

дуэт Евгения и Ольги Поляковых,

фольклорный ансамбль, Кавер-группа Пряник Band

Фонтанная

площадь

13.00−20.00

Выставка — ярмарка тульских мастеров

14.00

Показательные выступления и спортивно — развлекательная программа «Скейтпарк»

14.00−17.00

Развивающие мастер — классы

Шоу восковых — ручек

Интерактивная работа

«Зеркальные люди» и «Цветочные мимы»

«Дворовые игры»

Ротонда

15.00

Квартет «ЛЕГЕНДА»

16.00

Театрально — концертный центр «Эрмитаж». Струнный ансамбль «El Classic»

Центральная аллея

14.00−17.00

Развлекательный проект «Аллея чудес»

14.00

Культурное пространство «Арт — стена»

17.00

Шоу Барабанщиков

Большой круг

13.00

Фестиваль ZUMBA

Детский городок

14.00−18.00

Развлекательно- познавательная программа

14.00

Бесплатный аквагрим для детей

15.00

ШароШоуБалун

16.00

Детскотека

14.00−17.00

Диско-медведи

Площадь у здания администрации

15.00 — 15.30

Открытие велосезона

Площадка у экзотариума

14.00−15.00

игры и конкурсы про экзотических питомцев. много призов и подарков .

 

Комсомольский парк /Пролетарский парк

Эстрада

13.00−18.00

Праздничный концерт

в программе: шоу мыльных пузырей Ольги Колпаковой, народный цыганский коллектив, вокальные группы и исполнители, фольклорный ансамбль, кавер группа

Центральная аллея

15.00−17.00

Мимы

Детский городок

15.00−17.00

Аллея чудес

 

 

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