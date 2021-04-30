В Кимовске женщина помогла знакомым с переездом, а потом украла у них люстру и часы
Сейчас подозреваемая в краже задержана, в полиции проводится проверка.
В Кимовске полицейские установили подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, к стражам порядка обратилась местная жительница, переезжавшая с семьей из одной квартиры в другую. Она сообщила, что из ее старой квартиры пропали репродукции картин, настенные часы и люстра.
Стражи порядка выяснили, что с переездом потерпевшим помогала 38-летняя безработная женщина. Ее задержали, и она призналась в совершении преступления, заявив, что планировала продать украденное.
Выясняются все детали происшествия.
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