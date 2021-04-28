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В Туле росгвардейцы задержали магазинного вора

В Туле росгвардейцы задержали магазинного вора

32-летний мужчина передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

В Туле сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба ведомства.
 
По предварительным данным, сигнал тревоги поступил из магазина на улице Советской. На место происшествия прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. К сотрудникам обратился работник охраны и пояснил, что неизвестный гражданин неоднократно совершал кражу товарно-материальных ценностей из этого магазина, о чем свидетельствуют видеозаписи с камер наблюдения.
 
Задержанным оказался 32-летний мужчина, которого передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. 
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