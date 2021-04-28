Спорт «на цифре»: туляки смогут записаться в секции онлайн

В регионе ведётся работа по созданию и внедрению единой цифровой платформы в сфере физкультуры и спорта.

28 апреля в творческом индустриальном кластере «Октава» состоялась стратегическая сессия «Цифровая прокачка региона. Тульская область». Мероприятие было посвящено вопросам цифровой трансформации физкультуры и спорта. Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ» и «Цифровой трансформации».

В стратегической сессии принял участие заместитель министра спорта РФ Андрей Сельский, который рассказал о федеральной повестке цифровизации спорта. Представители правительства Тульской области представили направления работы по внедрению геоинформационного ресурса в регионе.

«Для достижения приоритетных показателей национальных целей развития страны до 2030 года, которые обозначил Президент РФ Владимир Владимирович Путин, Тульская область в кратчайшие сроки создаст единую цифровую платформу. Она станет центром сбора информации и принятия решений, что существенно повысит и доступность, и популярность спорта», – отметил заместитель губернатора Сергей Егоров.

Министр спорта Тульской области Андрей Журавлев обратил внимание на то, что уже сейчас ведётся активная работа по созданию и внедрению единой цифровой платформы в сфере физкультуры и спорта. Это позволит автоматизировать сбор данных в прлфильных учреждениях региона, оптимизировать отраслевое взаимодействие спортивных организаций и привлечь большее количество граждан к занятиям спортом.

Платформа аккумулирует в себе информацию о секциях, клубах, спортивных объектах региона, тренерах и графике тренировок.

Жители области в режиме онлайн смогут записаться на тренировку или в секцию, подгрузить медицинскую справку или оформить абонемент.

По словам министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослава Ракова 89% жителей региона имеют доступ в интернет и могут получать услуги в режиме онлайн На портале Госуслуг в этом году появятся сервисы по присвоению квалификационных категорий судей, спортивных разрядов и регистрации региональных спортивных федераций. Это позволит оптимизировать документооборот и ускорить межведомственное взаимодействие, а, следовательно, значительно упростит получение услуг для граждан.

«Благодаря идеям, разработанным на стратегической сессии, Тульская область может войти в топ-10 регионов с наивысшим коэффициентом цифровой зрелости в области физической культуры и спорта», – отметил модератор «Цифровой прокачки», директор по региональной политике организации «Цифровая экономика» Александр Зорин.

Участники сессии рассмотрели международные и российские практики. По итогам мероприятия были сформированы предложения, которые будут учтены при создании и внедрении физкультурно-спортивных онлайн-услуг в Тульской области.