Незаконная торговля на Фрунзе и плохая уборка улиц: Дмитрий Миляев высказал замечания службам и управлениям Тулы

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Объезд был незапланированным, длился более трех часов и позволил главе администрации выявить слабые места.

Руководителям терокругов и профильных управлений придется поработать над устранением недостатков – как выявляемых систематически, так и точечных.

– Замечаний много, работать надо лучше, причем всем службам и управлениям! - указал Дмитрий Миляев.

Например, давно уже мешает как службам города, так и самим тулякам незаконная торговля на улице Фрунзе. Сегодня на это в очередной раз обратил внимание ответственных лиц глава администрации.

Был организован рейд с участием сотрудников полиции, терокруга, УАТН и УЭР администрации Тулы, после которого продавцы ушли с улицы.

Глава администрации указал на некачественную уборку улиц, ненадлежащее содержание городских территорий. Так, плохо убрана одна из главных транспортных артерий Тулы улица Рязанская.

Много замечаний по содержанию микрорайона Серебровки и прилегающих улиц, в Мясново – по улицам Чмутова, Маршала Жукова, Одоевскому шоссе, Мясновскому путепроводу.

Некоторые центральные улицы тоже нуждаются в срочной уборке. Вдоль дорог и домов сложены покрышки и сухие ветки, выставлены мешки с мусором для вывоза, хотя управляющим компаниям и специалистам по благоустройству в терокругах неоднократно поручали следить за своевременным вывозом мусора.

Также слабые места города – разворотные кольца маршруток. На конечных – грязь и свалки.

Помимо уборки есть вопросы и к содержанию территорий. На некоторых остановках транспорта и тротуарах нарушено плиточное покрытие. Вдоль дорог местами отваливается бордюр.

Дмитрий Миляев в ходе объезда дал ряд поручений по устранению проблем. Те, которые выявляют систематически, приказал взять руководителям под постоянный контроль и личную ответственность. Точечные недостатки, особенно связанные с чистотой, устранить в кратчайшие сроки. Если есть вопросы, которые устранить сразу не получится по объективным причинам, составить план мероприятий и сегодня же начать его реализацию.

– Город должен быть чистым и красивым! Весенние праздники мы обязаны встречать достойно, - резюмировал глава администрации Тулы.