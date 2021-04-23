Погода в Туле 24 апреля: дождливо, ветрено и прохладно

В субботу в регионе будет облачно. Ожидается умеренный дождь (до 12 мм за сутки). Ветер северо-западный, до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +2 до +7 градусов, днем – от +6 до +11. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.