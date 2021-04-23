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Погода в Туле 24 апреля: дождливо, ветрено и прохладно

Погода в Туле 24 апреля: дождливо, ветрено и прохладно

Синоптики прогнозируют пониженное атмосферное давление.

В субботу в регионе будет облачно. Ожидается умеренный дождь (до 12 мм за сутки). Ветер северо-западный, до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +2 до +7 градусов, днем – от +6 до +11. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:00 +4
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