Погода в Туле 24 апреля: дождливо, ветрено и прохладно
Синоптики прогнозируют пониженное атмосферное давление.
В субботу в регионе будет облачно. Ожидается умеренный дождь (до 12 мм за сутки). Ветер северо-западный, до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от +2 до +7 градусов, днем – от +6 до +11. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.
Другие статьи по темам
Место
Свидетель по делу о мене стадиона: «Как директор муниципального предприятия может оспорить постановление главы администрации Тулы?»