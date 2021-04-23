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В центре Тулы работают пожарные расчеты и медики
Фото: Lexus650.

В центре Тулы работают пожарные расчеты и медики

Из-за спецавтомобилей затруднено движение по направлению к повороту на проспект Ленина.

К зданию, которое находится в районе поворота с Советской улицы в Центральный переулок, прибыли пожарные расчеты, автолестница, две машины вневедомственной охраны и несколько автомобилей скорой, сообщил Myslo очевидец.

В пресс-службе ГУ МЧС заявили, что в одном из магазинов произошло задымление. Опасности для окружающих нет. 

Отметим, что из-за спецавтомобилей затруднено движение по направлению к повороту на проспект Ленина.

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