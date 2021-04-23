Уроженец Тульской области стал участником шоу на ТНТ

Павел Соловьев из Узловой, работающий поваром, стал участником шоу «Музыкальная интуиция» на телеканале ТНТ. Вместе с девятью другими случайными людьми он пытался запутать музыкантов Niletto и Елену Темникову, а также комиков Нурлана Сабурова, Илью Макарова, Иду Галич и Антона Иванова.

У звезд довольно простая задача: выявить среди 10 участников тех, кто умеет петь, не слыша их голоса. Павел мгновенно привлек к себе внимание жюри за счет яркого костюма: он был одет, как повар, – даже с соответствующим головным убором. В профайле туляка было

указано, что он «с удовольствием бы угостил жюри блюдом, но сегодня в меню только песня».

Звездное жюри сначала посмотрело видео про Павла, а затем протестировало его с помощью специальной ширмы, за которой участник демонстрировал свои движения.

На сцене Павел Соловьев выступил с композицией Валерия Меладзе «Самба белого мотылька».