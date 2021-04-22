В Тульской области мошенник купил голубя за билет «банка приколов»

Сейчас злоумышленник задержан, а в полиции возбуждено уголовное дело.

В Веневском районе полицейские установили подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, с заявлением к стражам порядка обратился 72-летний мужчина. Пенсионер заявил, что разводит голубей и пострадал от действий покупателя-афериста. Злоумышленник захотел купить голубя и согласился на сумму 500 рублей. После этого мужчина получил купюру в 5000 рублей и дал сдачу. А уже после того, как покупатель ушел, пенсионер понял, что с ним расплатились билетом «банка приколов».

Сотрудники полиции довольно быстро задержали подозреваемого. Им оказался 63-летний безработный житель Московской области. Сейчас он задержан, а в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».