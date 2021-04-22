В Тульской области провели спецоперацию по задержанию изготовителей мефедрона

Изъято более 110 килограммов наркотиков, более 1,7 тысячи литров химических реактивов и 50 единиц различного оборудования.

Сотрудники ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Тульской и Московской областей задержали шесть подозреваемых в наркообороте. Трое из них — жители ближнего зарубежья.

Злоумышленники организовали изготовление мефедрона в трех лабораториях, в частных домовладениях в Заокском районе Тульской области, а также в городском округе Истра и Волоколамском городском округе Московской области.

«Наркотики производились с целью последующего сбыта через тайники-закладки с использованием специально созданных интернет-магазинов в теневом сегменте Сети. Установлены роли каждого из соучастников, включая предполагаемого организатора, курьера, химика-лаборанта и фасовщика. В операции по задержанию подозреваемых на территории Тульской области и пяти городских округов Московской области одновременно участвовало свыше 100 человек оперативного состава и бойцов СОБРа», — сообщает пресс-служба МВД России.

Изъято более 110 килограммов наркотических средств, более 1,7 тысячи литров химических реактивов и 50 единиц различного оборудования.

Также в ходе обысков обнаружены банковские карты, средства связи, холодное оружие, поддельные удостоверения сотрудника СК России и помощника депутата Государственной думы. Помимо этого найдены предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, которые в ближайшее время будут направлены на экспертизу.

По имеющимся данным, в ликвидированных лабораториях в месяц производилось свыше 450 килограммов синтетических наркотиков. Вырученные деньги направлялись на финансирование преступной деятельности и ее расширение, а также покупку дорогостоящей недвижимости, автотранспорта и предметов роскоши.

У задержанных изъяты шесть авто общей стоимостью более 30 миллионов рублей.

Кроме того, имеются основания полагать, что фигуранты планировали легализовать полученные преступным путем денежные средства, вложив их в приобретение законного бизнеса.

В отношении подозреваемых следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ.