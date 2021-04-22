Алексей Дюмин: «Программа «Экспортный форсаж» откроет тульским компаниям новые возможности для выхода на экспорт»

Мероприятие проходило в рамках визита гендиректора Российского экспортного центра Вероники Никишиной в Тульскую область.

Участники круглого стола обсудили меры поддержки для МСП, которые могут оказать региональное правительство и РЭЦ, новые рынки сбыта продукции, возможность кооперации с крупным бизнесом и планы на ближайший год.

«В рамках национального проекта „Международная кооперация и экспорт“ Президент РФ Владимир Владимирович Путин поставил задачу к 2024 году увеличить объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров до 250 млрд долларов», — отметил Алексей Дюмин.

Губернатор подчеркнул роль цифровизации в достижении приоритетных задач.

«Цифровизация — наш приоритет. Российский экспортный центр запустил информационную систему „Одно окно“, благодаря которой экспортеры могут получить целый спектр услуг в онлайн-формате. Тульский центр поддержки экспорта скоро присоединится к этой системе. Соглашение, которое сегодня подписано, обеспечит новые компетенции и методологическую поддержку нашим компаниям для выхода на внешние рынки», — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор поблагодарил Веронику Никишину за поддержку экспортеров региона и возможность включиться в программу «Экспортный форсаж».

«Программа уже работает в 25 регионах России, и только за прошлый год ее участниками стали около 250 компаний сегмента МСП. Причем 30% из них, пройдя обучение, заключили свои первые экспортные контракты, что доказывает высокую эффективность «Форсажа». Мы планируем запуск программы в 65 субъектах Российской Федерации, произойдет это до 2024 года согласно Национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — подчеркнула Вероника Никишина.

В рамках мероприятия заместитель губернатора Вячеслав Федорищев, Вероника Никишина и директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина подписали соглашение о реализации в регионе акселерационной программы «Экспортный форсаж». Она позволяет компаниям с помощью опытных наставников и тренеров в ускоренном режиме выйти на экспорт.

Вероника Никишина и заместитель председателя правительства региона Григорий Лаврухин также посетили производство компании «Презент Упаковка». Завод — лидер российского рынка гибкой упаковки на основе алюминиевой фольги.

Директор Школы экспорта Вероника Никитина провела панельные сессии для представителей таможни, Торгово-промышленной палаты и экспортеров. Участники обсудили образовательные программы Школы экспорта в Тульской области, развитие электронной коммерции и механизмы господдержки экспортеров из числа малого и среднего бизнеса на базе тульского Центра поддержки экспорта.