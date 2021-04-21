В Туле внедорожник влетел в бывшее здание УГИБДД на Советской, 110

По предварительной информации, водитель пытался уйти от столкновения с другим авто.

Днем 21 апреля на ул. Советской в Туле произошло ДТП. Внедорожник Land Rover Range Rover сбил металлическое ограждение, дорожный знак и затем врезался в стену бывшего здания УГИБДД.

Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, в результате происшествия обошлось без пострадавших. По предварительной информации, водитель внедорожника попал в аварию в тот момент, когда пытался избежать столкновения с другой машиной.