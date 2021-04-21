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В Туле внедорожник влетел в бывшее здание УГИБДД на Советской, 110

В Туле внедорожник влетел в бывшее здание УГИБДД на Советской, 110

По предварительной информации, водитель пытался уйти от столкновения с другим авто.

Днем 21 апреля на ул. Советской в Туле произошло ДТП. Внедорожник Land Rover Range Rover сбил металлическое ограждение, дорожный знак и затем врезался в стену бывшего здания УГИБДД.
 
Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, в результате происшествия обошлось без пострадавших. По предварительной информации, водитель внедорожника попал в аварию в тот момент, когда пытался избежать столкновения с другой машиной.
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В Туле внедорожник врезался в бывшее здание УГИБДД, Фото: 1
В Туле внедорожник врезался в бывшее здание УГИБДД, Фото: 2
В Туле внедорожник врезался в бывшее здание УГИБДД, Фото: 3
В Туле внедорожник врезался в бывшее здание УГИБДД, Фото: 4
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:11 +2
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