В Туле внедорожник влетел в бывшее здание УГИБДД на Советской, 110
По предварительной информации, водитель пытался уйти от столкновения с другим авто.
Днем 21 апреля на ул. Советской в Туле произошло ДТП. Внедорожник Land Rover Range Rover сбил металлическое ограждение, дорожный знак и затем врезался в стену бывшего здания УГИБДД.
Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, в результате происшествия обошлось без пострадавших. По предварительной информации, водитель внедорожника попал в аварию в тот момент, когда пытался избежать столкновения с другой машиной.
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