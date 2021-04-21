Под Белевом спасатели уничтожили два артиллерийских снаряда времен войны

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефону 01 или 112.

Уважаемые жители и гости Тульской области! Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте основные правила безопасности:

Группа выполнения специальных работ областной поисково-спасательной службы тульского управления противопожарной службы обезвредила два артиллерийских снаряда калибром 50 мм времен Великой Отечественной войны. Их обнаружили возле деревни Дольцы Белевского района.