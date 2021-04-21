Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
Под Белевом спасатели уничтожили два артиллерийских снаряда времен войны
Боеприпасы калибра 50 мм были обнаружены возле деревни Дольцы.
Группа выполнения специальных работ областной поисково-спасательной службы тульского управления противопожарной службы обезвредила два артиллерийских снаряда калибром 50 мм времен Великой Отечественной войны. Их обнаружили возле деревни Дольцы Белевского района.
Уважаемые жители и гости Тульской области! Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте основные правила безопасности:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
- дождитесь прибытия оперативных служб.
При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефону 01 или 112.
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