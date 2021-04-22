Тульский «Арсенал» покинет основной центральный защитник

Грузинский футболист покинет команду этим летом, пишет sport24.ru.

Григалава выступает за туляков с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей. Среди них – кубковая игра с ЦСКА, после которой Григалава и Аджоев-младший, по сообщениям ряда СМИ, грозились «оторвать уши и проломить головы» тренерскому штабу москвичей.

На протяжении карьеры Гиа Григалава выступал в России за «Ростов», СКА, ФК «Москва», «Волга», «Крылья Советов», «Анжи».