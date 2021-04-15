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В центре Тулы на грузовую фуру упал электрический столб
Фото: instagram.com/tulazest

В центре Тулы на грузовую фуру упал электрический столб

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Как сообщают очевидцы, на пересечении улиц Демонстрации и Ленина грузовая фура задела провода ЛЭП и практически вырвала из земли столб с уличным фонарём.

Информации о пострадавших пока не поступало. На перекрёстке затруднено движение в обе стороны.

Также повреждён соседний столб, на котором был установлен светофор и дорожные знаки.

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