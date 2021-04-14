ГИБДД просит туляков сообщать о ямах на дорогах
Рассказываем, куда можно обратиться.
В марте Госавтоинспекция Тульской области запустила горячую линию, на которую можно пожаловаться на дорожные ямы. За месяц поступило 72 жалобы от туляков. По данным фактам ГИБДД приняла 40 мер надзорного реагирования, уже устранено 26 недостатков.
В Госавтоинспекции уточнили, что также им поступают сообщения о недостатках на прилегающих территориях, которые не являются предметом федерального государственного надзора ведомства, а контролируются собственниками — УК, ТСЖ
и т. д.
Напомним, пожаловаться на дорожные ямы можно по номеру WhatsApp 8 (999) 374-05-98.
Также жалобы обрабатывают и в городской администрации. О выбоинах на дорогах можно сообщить следующим способом:
- Отправить обращение через сервис «Тула — без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер) либо через портал «Открытый регион 71».
- Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30-47-81.
- Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.
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