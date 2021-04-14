Закопал труп отчима в сарае 8 лет назад: житель Болоховского сделал явку с повинной

Фото: СУ СКР по Тульской области.

Вчера, 13 апреля, 45-летний житель поселка Болоховский явился с повинной в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Мужчина заявил, что в июне 2013 года избил отчима и, обнаружив, что тот скончался, закопал труп в сарае.

На указанный адрес выезжали сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области и полицейские. Раскопав в сарае землю, они обнаружили останки человека.

По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый в совершении преступлении задержан, расследование уголовного дела продолжается.