Угон автомобиля каршеринга в Туле: возбуждено уголовное дело

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В момент преступления подозреваемый был пьян и хотел покататься по городу.

Тульская полиция возбудила уголовное дело по факту угона автомобиля каршеринга . По подозрению в преступлении задержан 30-летний безработный и ранее судимый мужчина.

Предполагается, что ранним утром в воскресенье злоумышленник решил прокатиться по городу и для этого неправомерно завладел автомобилем каршеринга. Мужчина был пьян, прыгал по автомобилю, а также разбил стекло, чтобы проникнуть в салон.

«Реализовав свой умысел, по предварительным данным, он сел за руль и начал движение, но был остановлен полицейскими, прибывшими на место происшествия по полученному сообщению о возможных неправомерных действиях», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В настоящее время транспортное средство возращено законному владельцу. В рамках расследования уголовного дела сотрудники полиции выяснят все детали и обстоятельства противоправного деяния.