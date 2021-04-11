В Туле мужчина пытался угнать машину каршеринга

Фото: vk.com/tulazest

У злоумышленника не получилось похитить автомобиль и он решил его разбить.

Очевидцы опубликовали в сети кадры с разбитым автомобилем Volkswagen одного из каршерингов. Снимки сделаны на ул. Макаренко в Туле.

По предварительной информации, днем 11 апреля в полицию поступило сообщение о том, что на указанной выше улице неизвестный мужчина громит автомобиль. Стражи порядка оперативно прибыли на место и задержали этого человека.

«Предполагается, что нетрезвый мужчина 1990 года рождения хотел покататься на автомобиле. У него не получилось проникнуть в салон, после чего он нанес машине повреждения. Подозреваемый доставлен в райотдел для дальнейшего разбирательства», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.