За двое суток тульские пожарные 300 раз выезжали тушить сухую траву и мусор

По официальным данным, в Тульской области за минувшие выходные пожарные около 300 раз выезжали на тушение сухой травы и мусора. При этом в большинстве случаев причиной возгораний был человеческий фактор

Напомним, днем 11 апреля рядом с деревней Федоровка (Ленинский район) загорелось поле с сухой травой. Пламя поднималось на несколько метров вверх, а фронт стены огня растянулся на сотни метров.

По словам местного жителя, пожар возник около 2-3 часов дня и сначала люди тушили очаги самостоятельно. Примерно в 15.30 стало понятно, что без помощи МЧС не обойтись. Пожарные приехали в тот момент, когда до жилых домов оставалось не больше 15-20 метров.

Сухая и ветреная погода значительно увеличивает риск возникновения пожаров. Пожарные рекомендуют придерживаться определенных правил.

При подготовке садовых участков, дворовых территорий к весеннее-летнему пожароопасному периоду необходимо выполнить следующие мероприятия:

произвести уборку прилегающих территорий от мусора, сухой листвы и травы;

собранный в кучи сгораемый мусор необходимо немедленно вывозить с территорий во избежание поджогов. Сжигание собранного в кучи мусора запрещено!

установить на приусадебном участке емкость с водой;

напомнить детям об опасности игр со спичками, о последствиях, к которым может привести такая игра, и о наказании, которое может последовать (административная ответственность наступает с 16-летнего возраста, за несовершеннолетних ответственность несут их законные представители).

К административной ответственности привлекаются нарушители, которые жгут мусор, листья, траву и другие остатки растительности на территориях городских и сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных объединений, на предприятиях, за исключением специально отведенных мест.

За нарушение собственнику придется заплатить штраф до 5 тысяч рублей, а организациям — до 500 тысяч рублей.

В соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности использование открытого огня и разведение костров для приготовления пищи должно осуществляться в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях).

Противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек должно составлять не менее 5 метров, а зона очистки вокруг емкости от горючих материалов — не менее 2 метров.

Место использования открытого огня должно быть выполнено в виде забетонированной площадки с прочно установленной на ней емкостью, исключающей возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения.

Необходимо убедиться, что продукты горения не будут попадать на территорию соседних участков.

Не допускается устанавливать оборудование для приготовления пищи под кронами деревьев или рядом с лесными насаждениями.

Лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

Не допускается оставлять разожженное оборудование без присмотра.

Если возникла необходимость отлучиться, то обязательно попросите кого-нибудь их взрослых людей присмотреть за работой мангала.

В целях своевременной локализации процесса горения емкость должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.

Использование открытого огня запрещается в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, при введении территории особого противопожарного режима, при сильном ветре.

После приготовления пищи емкость мангала необходимо полностью залить водой до полного прекращения тления.