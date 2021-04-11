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«Накажи автохама»: знак «кирпич» известен не всем водителям?

«Накажи автохама»: знак «кирпич» известен не всем водителям?

Продолжаем публиковать материалы наших читателей.

Наш читатель Иван прислал в редакцию кадры, снятые на ул. Защитников Тулы. На видео запечатлен автомобиль Peugeot, который проехал под знак «Въезд запрещен» — другим способом оказаться в этом месте невозможно.
 
«Время 13.43 Дата 09.04.2021. Место — поворот от «Мебель Молл» на ул. Защитников Тулы, мкр-н Левобережный. Видимо, знак «кирпич» ей неизвестен», — прокомментировал Иван.
 

 
К сожалению, регистрационные знаки Peugeot разглядеть невозможно из-за качества видео. Поэтому надеемся, что водитель этого авто узнает себя и ему будет стыдно.
 
 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 
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Автор: Сергей Стариков
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