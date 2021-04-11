«Накажи автохама»: знак «кирпич» известен не всем водителям?

Наш читатель Иван прислал в редакцию кадры, снятые на ул. Защитников Тулы. На видео запечатлен автомобиль Peugeot, который проехал под знак «Въезд запрещен» — другим способом оказаться в этом месте невозможно.

«Время 13.43 Дата 09.04.2021 . Место — поворот от «Мебель Молл» на ул. Защитников Тулы, мкр-н Левобережный. Видимо, знак «кирпич» ей неизвестен», — прокомментировал Иван.

К сожалению, регистрационные знаки Peugeot разглядеть невозможно из-за качества видео. Поэтому надеемся, что водитель этого авто узнает себя и ему будет стыдно.