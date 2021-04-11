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Алексей Дюмин поздравил тульский «Арсенал» с победой над «Краснодаром»
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Алексей Дюмин поздравил тульский «Арсенал» с победой над «Краснодаром»

Губернатор отметил, что нужно продолжать играть в том же духе.

11 апреля тульский «Арсенал» на своем поле одержал победу над «Краснодаром» со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил полузащитник оружейников Горан Чаушич.
 
Команду и болельщиков с победой поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
 
«Сегодня удалось одолеть одну из сильнейших российских команд. Туляки сегодня были агрессивны в атаке и внимательны в обороне. Нужно продолжать в том же духе, каждый следующий матч — как финал», — отметил Алексей Дюмин.
 
Напомним, что домашние матчи Арсенала могут бесплатно посетить все, кто прошел вакцинацию от коронавируса. В Тульской области по инициативе главы региона продолжает действовать акция «Без дистанции». Подробности на https://bezdistancii.tularegion.ru/ .
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:04 −6
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