Фото пресс-службы правительства Тульской области
Алексей Дюмин поздравил тульский «Арсенал» с победой над «Краснодаром»
Губернатор отметил, что нужно продолжать играть в том же духе.
11 апреля тульский «Арсенал» на своем поле одержал победу над «Краснодаром» со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил полузащитник оружейников Горан Чаушич.
Команду и болельщиков с победой поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
«Сегодня удалось одолеть одну из сильнейших российских команд. Туляки сегодня были агрессивны в атаке и внимательны в обороне. Нужно продолжать в том же духе, каждый следующий матч — как финал», — отметил Алексей Дюмин.
Напомним, что домашние матчи Арсенала могут бесплатно посетить все, кто прошел вакцинацию от коронавируса. В Тульской области по инициативе главы региона продолжает действовать акция «Без дистанции». Подробности на https://bezdistancii.tularegion.ru/ .
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