Алексей Дюмин поздравил тульский «Арсенал» с победой над «Краснодаром»

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Губернатор отметил, что нужно продолжать играть в том же духе.

11 апреля тульский «Арсенал» на своем поле одержал победу над «Краснодаром» со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил полузащитник оружейников Горан Чаушич.

Команду и болельщиков с победой поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Сегодня удалось одолеть одну из сильнейших российских команд. Туляки сегодня были агрессивны в атаке и внимательны в обороне. Нужно продолжать в том же духе, каждый следующий матч — как финал», — отметил Алексей Дюмин.

Напомним, что домашние матчи Арсенала могут бесплатно посетить все, кто прошел вакцинацию от коронавируса. В Тульской области по инициативе главы региона продолжает действовать акция «Без дистанции». Подробности на https://bezdistancii.tularegion.ru/ .