Фото ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области.
На пожаре в Белевском районе погиб мужчина
ЧП произошло в деревне Астафьево ночью 10 апреля.
10 апреля 2021 года в 03.13 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в одноквартирном жилом доме в деревне Астафьево Белевского района.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-45 и ПЧ-118. По прибытии на место происшествия в 03.29, пожарные приступили к ликвидации горения.
Открытое горение ликвидировано в 04.20.
При пожаре погиб 62-летний мужчина. В результате происшествия сгорела кровля, дом внутри выгорел по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
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