На пожаре в Белевском районе погиб мужчина

Фото ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области.

10 апреля 2021 года в 03.13 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в одноквартирном жилом доме в деревне Астафьево Белевского района.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-45 и ПЧ-118. По прибытии на место происшествия в 03.29, пожарные приступили к ликвидации горения.

Открытое горение ликвидировано в 04.20.

При пожаре погиб 62-летний мужчина. В результате происшествия сгорела кровля, дом внутри выгорел по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.