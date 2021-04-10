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На пожаре в Белевском районе погиб мужчина
Фото ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области.

На пожаре в Белевском районе погиб мужчина

ЧП произошло в деревне Астафьево ночью 10 апреля.

10 апреля 2021 года в 03.13 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в одноквартирном жилом доме в деревне Астафьево Белевского района. 

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-45 и ПЧ-118. По прибытии на место происшествия в 03.29, пожарные приступили к ликвидации горения.

Открытое горение ликвидировано в 04.20. 

При пожаре погиб 62-летний мужчина. В результате происшествия сгорела кровля, дом внутри выгорел по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 10:12 +2
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