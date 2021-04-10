новости
новости
Регистрация
Статистика по коронавирусу: в Тульской области 87 новых случаев заболевания и 10 смертей

Статистика по коронавирусу: в Тульской области 87 новых случаев заболевания и 10 смертей

Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

За последние сутки коронавирус диагностирован у 87 жителей Тульской области, 105 человек выздоровело, 10 – скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заболели 37 133 жителя региона, 34 618 из них успешно победили вирус. 1 649 пациентов скончались.

За последние сутки в России выявлено 8 704 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 402 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 579 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 632 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 102 649 летальных исходов, выздоровели 4 258 279 человек.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 11:08 −1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
коронавирусновые случаи заражения

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Международный фестиваль молодежных театров GingerFest: афиша на 10 апреля
Международный фестиваль молодежных театров GingerFest: афиша на 10 апреля
На пожаре в Белевском районе погиб мужчина
На пожаре в Белевском районе погиб мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.