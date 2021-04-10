Статистика по коронавирусу: в Тульской области 87 новых случаев заболевания и 10 смертей

За последние сутки коронавирус диагностирован у 87 жителей Тульской области, 105 человек выздоровело, 10 – скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заболели 37 133 жителя региона, 34 618 из них успешно победили вирус. 1 649 пациентов скончались.

За последние сутки в России выявлено 8 704 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 402 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 579 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 632 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 102 649 летальных исходов, выздоровели 4 258 279 человек.