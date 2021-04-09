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Житель Новомосковска не устоял перед соблазном украсть сварочный аппарат
Изображение Stefan Kuhn с сайта Pixabay.

Житель Новомосковска не устоял перед соблазном украсть сварочный аппарат

Подозреваемый задержан и во всем сознался.

Недавно в Новомосковскую полицию обратился мужчина. Она заявил, что из его автомобиля Ford Transit украли сварочный аппарат. Участковые изучили записи камер видеонаблюдения, проверили места возможного сбыта похищенного и выяснили личность подозреваемого.
 
«40-летний неработающий местный житель признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято. В отделе МВД России по г. Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ», — сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Предполагается, что злоумышленник воспользовался невнимательностью водителя, который ушел по своим делам и не закрыл машину. При виде сварочного аппарата у подозреваемого возник умысел на его хищение.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:59 +3
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