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Губернатор поздравил волейболисток «Тулицы» с завершением сезона
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор поздравил волейболисток «Тулицы» с завершением сезона

8 апреля в парке-отеле «Грумант» Алексей Дюмин встретился с командой.

Глава региона отметил, что в своем дебютном сезоне в Суперлиге команда показала достойный результат. Тульские волейболистки сыграли 29 матчей, 11 из которых завершили победой. По итогам чемпионата «Тулица» заняла 11-е место, которое позволило команде обеспечить устойчивое нахождение в высшем волейбольном дивизионе страны.

Губернатор поблагодарил руководство клуба, тренерский состав, болельщиков и социальных партнеров, оказывающих поддержку команде.

– Рассчитываю, что в будущем сезоне вы проведете необходимую подготовительную работу, в том числе по усилению игрового состава. Удачи вам в новых играх! – сказал Алексей Дюмин, обращаясь к руководству клуба.

Глава региона вручил спортсменкам подарки. 

Напомним, в 2009 году «Тулица» прекратила свое существование. А в 2016 году по инициативе Алексея Дюмина в жизни команды начался новый этап. Для поддержки клуба были привлечены внебюджетные средства. В короткие сроки команду удалось собрать и подготовить.

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