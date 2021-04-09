В Белеве пьяный угнал УАЗ, чтобы навестить родственников в Большой Туле

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Мужчину уже привлекали за пьяную езду, и теперь ему грозит уголовное наказание.

Рано утром 8 апреля в белевскую полицию обратился местный житель. Мужчина заявил, что у него украли припаркованный рядом с домом УАЗ 1998 года выпуска.

На территории Тульской области немедленно ввели план «Перехват». Через некоторое время после этого экипаж ДПС заметил на дороге Барыково – Садки похожий по описанию УАЗ. Заметив патрульный автомобиль, водитель попытался скрыться, но был задержан.

«Выясняя обстоятельства происшествия, в полиции установили, что 32-летний мужчина управлял транспортным средством неправомерно. По предварительным данным, находясь ночью в Белеве, он решил навестить родственников в Большой Туле. Не имея других средств передвижения в поздний час, злоумышленник воспользовался чужой машиной. При этом ранее судимый подозреваемый находился в состоянии сильного опьянения — 1,098 мг/л», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Стоит отметить, что задержанный ранее уже привлекался за нетрезвую езду, и теперь ему грозит уголовное наказание за повторное нарушение. Кроме того, в полиции в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (Угон без цели хищения). Транспортное средство возвращено законному владельцу, который выразил благодарность сотрудникам полиции за оперативные действия и обнаружение угнанной машины.