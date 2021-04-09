Под Кимовском обнаружена огромная свалка ртутных ламп

В лесополосе недалеко от пос. Мирный Кимовского района обнаружена свалка люминесцентных ламп. Об опасной находке в Тульскую региональную общественную организацию «Экологическая защита» сообщил житель районного центра. 8 апреля представители организации, контролирующих органов и администрации Кимовского района выехали на место.

«Ртутные и люминесцентные лампы относятся к 1 классу опасности и, выброшенные таким образом, могут нанести огромный вред окружающей среде. В прошлом году мы неоднократно становились свидетелями безответственного отношения некоторых предприятий, желающих сэкономить, к утилизации опасных отходов производства. Судя по состоянию коробок, под снегом лампы пролежали с начала зимы» – прокомментировал ситуацию председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

Ликвидация опасной свалки и установление всех обстоятельств природоохранного нарушения находятся на контроле областной прокуратуры и минприроды Тульской области.