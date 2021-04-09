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Под Кимовском обнаружена огромная свалка ртутных ламп

Под Кимовском обнаружена огромная свалка ртутных ламп

Ртутные и люминесцентные лампы относятся к 1 классу опасности и могут нанести огромный вред окружающей среде.

В лесополосе недалеко от пос. Мирный Кимовского района обнаружена свалка люминесцентных ламп. Об опасной находке в Тульскую региональную общественную организацию «Экологическая защита» сообщил житель районного центра. 8 апреля представители организации, контролирующих органов и администрации Кимовского района выехали на место.

«Ртутные и люминесцентные лампы относятся к 1 классу опасности и, выброшенные таким образом, могут нанести огромный вред  окружающей среде. В прошлом году мы неоднократно становились свидетелями безответственного отношения некоторых предприятий, желающих сэкономить, к утилизации опасных отходов производства. Судя по состоянию коробок, под снегом лампы пролежали с начала зимы» – прокомментировал ситуацию председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

 

Ликвидация опасной свалки и установление всех обстоятельств природоохранного нарушения находятся на контроле областной прокуратуры и минприроды Тульской области.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:41 +1
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